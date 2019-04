The Game prend la défense de Nipsey Hussle face à Fox News !

Une réaction déplacée de plus, après le décès de Nipsey Hussle.

Alors que les péripéties s’enchaînent depuis le meurtre de Nipsey Hussle, certains semblent plus s’en amuser qu’autre chose. Pourtant, rien de très comique dans la fusillade qui a mis fin aux jours du rappeur, ni dans la deuxième attaque survenue lors de la cérémonie des funérailles de Nipsey Hussle, tuant une personne et en blessant trois. Pourtant, une animatrice TV de Fox News s’est amusée de la disparition de Nipsey Hussle et a choqué plus d’un fan et notamment The Game, qui a pris sa défense.

L’enterrement de Nipsey Hussle a eu lieu le jeudi 11 avril dernier, suivi d’une marche funéraire de quarante kilomètres dans les rues de Los Angeles. Un évènement relaté par Laura Ingraham pour Fox News, d’une manière jugée inadaptée. Celle-ci a décrit les faits avec ironie, revenant notamment sur l’opposition de Nipsey Hussle à Donald Trump dans le morceau “FDT” (Fuck Donald Trump) en collaboration avec YG, en diffusant les images du clip, excluant les moments où Nipsey rappe…



Il faut dire que la journaliste en question est connue pour être pro-Trump… Sa moquerie, exposée le jour-même des adieux à Nipsey Hussle, a donc fait beaucoup réagir, notamment The Game, qui s’est révolté sur ses réseaux sociaux après s’être fait tatouer le visage de l’artiste disparu. The Game a tout simplement demandé à la chaîne de télévision de licencier la journaliste en question suite à ce manque de respect envers Nipsey Hussle et la culture afro-américaine.

Autre chose demandée par The Game, le boycott de Laura Ingraham, justifiant sa requête par le fait d’avoir permis la réunion de plus de 15 000 personnes, toutes ethnies confondues, pour lutter contre ce genre de violence. Une nouvelle réaction déplacée après l’invitation douteuse de Kodak Black à l’intention de la veuve de l’artiste, Lauren London…

-Anaïs Koopman