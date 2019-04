PNL continue de briller et s'octroie les 12 premières places du top single en France !

Cette semaine, le duo des Tarterêts continue sur sa fabuleuse lancée.

Ce n’est une surprise pour personne : les chiffres de vente de la bombe “Deux Frères” lâchée le 5 avril dernier sont complètement fous et continuent de grimper. En huit jours, les ventes du projet se sont élevées à un total de 113 214 (62 787 physique, 40 524 streaming et 9 902 digital). De quoi ravir N.O.S et Ademo après la certification de disque de platine pour leur dernier album, qui était passé par l’étape “disque d’or” après seulement trois jours de disponibilité. Et la course folle n’est pas prête de s’arrêter, puisque le duo couvre les douze premières places du top single en France !

Après avoir éclaté les scores de la célèbre plateforme Deezer avec “Deux Frères”, également l’album le plus écouté en 24h, ceux qui ont collaboré avec Uber et investi la fameuse avenue des Champs-Elysées peuvent désormais se vanter d’avoir fait entrer l'intégralité des tracks de “Deux Frères” dans le Top 20 des chansons les plus écoutées sur le territoire français. Seize morceaux en tout, dont douze sont considéré comme les douze titres les plus streamés en France la semaine du douze avril d’après le SNEP.

Le Top Singles Streaming de la semaine est sorti ! ????



Les 10 premières places sont occupées par des titres du nouvel album de PNL, "Deux Frères" ! ????



Classement complet ???? https://t.co/V7hfoUuInP pic.twitter.com/dimxpiz1s0 — Le SNEP (@snep) 15 avril 2019

Une médaille supplémentaire pour les auteurs du hit “Au DD”, dont la notoriété et le succès prennent une dimension internationale puisque le groupe a déjà occupé la trentième place des titres les plus streamés au monde sur la plateforme de streaming Spotify avec ce titre. On tire notre révérence au duo, toujours plus influent.

