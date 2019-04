Le rappeur américain Waka Flocka a été la cible de tirs à Atlanta !

Alors qu’il sortait d’un studio, Waka Flocka s’est retrouvé visé par des tirs dans la ville d’Atlanta.

Comme si la violence dans le rap jeu américain n’était pas assez forte ces jours-ci, notamment suite au décès de Nipsey Hussle le 31 mars dernier, Waka Flocka en a aussi fait les frais en ce début de mois d’avril. Même s’il s’en est heureusement sorti, on relève bien sûr un acte d’une violence extrême.



Habitué à faire du bruit pour autre chose que des simples sorties de mixtapes, dont le nombre total s’élève à plus de trente, celui qui a déjà déclaré ne pas être noir, accusé Lil Pump de plagiat ou encore vivement critiqué Lil Xan aux côtés de T.I. a cette fois-ci revêtu le statut de victime malgré lui. Alors qu’il sortait du studio d’enregistrement ZAC Recording d’Atlanta dans l’État de Georgie, l’artiste aurait pu être blessé ou pire, trouver la mort du haut de ses trente-deux ans le 4 avril dernier, étant visé par deux tireurs.



On ne sait pas encore si ces derniers avaient pour cible Waka Flocka, en tous cas on imagine que la situation aurait pu bien plus mal tourner et troubler l’avenir du rappeur originaire du quartier Queens, à New York. Alors qu’il annonçait son souhait d’arrêter le rap en novembre dernier pour se consacrer davantage à sa famille, Waka Flocka semble finalement motivé pour continuer à enregistrer des sons… Un soulagement pour ses proches et fans que Waka Flocka n’ait pas été touché par les deux malfaiteurs.



On attend plus d’éléments de l’enquête afin d’avoir davantage d’explications concernant les raisons et le contexte de l’incident.

-Anaïs Koopman