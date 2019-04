Le titre ''Middle Child'' de J.Cole est le plus gros hit de 2019 !

''Middle Child'' de J.Cole, ou le premier track de l’année à être certifié ''multi-platine''...

Sorti en fin janvier dernier, le titre “Middle Child” signé J.Cole n’a pas cessé de tourner dans nos oreilles depuis. Un morceau dévoilé avant la sortie de son dernier projet “The Come Up”, le 28 février 2019. Un mois après le partage de “Middle Child”, nous pouvions déjà faire un point glorieux concernant les écoutes et vues de son clip. Résultat, le sommet des charts atteint en peu de temps et de nouvelles consécrations en ce mois d’avril : “Middle Child” est doublement certifié platine et est donc le premier morceau à être “multi-platine” de l’année.

Un hit qui suit la trace des cinq albums précédant “The Come Up”, tous certifiés platine également. Du haut de ses trente-quatre ans, le rappeur et producteur, qui est d’ailleurs parti pour produire le prochain projet de Young Thug, ne compte plus les récompenses reçues pour son travail. Cette énième certification a été partagée par la Recording Industry Association of America via un tweet félicitant l’artiste aux divers casquettes et prix.

Not only is #MiddleChild officially 2x #Platinum, it is also the first song released in 2019 to be certified multi #Platinum. Congrats to @JColeNC and the @Dreamville @RocNation teams! pic.twitter.com/CnWE0ZSBYs — RIAA (@RIAA) 12 avril 2019

Loin de se reposer sur ses lauriers déjà bien fleuris, J.Cole planche actuellement sur la compilation “Revenge of the Dreamers III”, sur laquelle seront réunis les artistes de son propre label au nom de Dreamville Records et qui devrait être disponible avant la fin du mois. En parallèle, une rumeur circule quant à un éventuel projet en collaboration avec Drake, qui l’a invité sur scène lors d’une date londonienne de sa tournée Assassination Tour.

Apparement, J.Cole n’est pas prêt de descendre de ton trône. Et c’est tant mieux.

-Anaïs Koopman