Funérailles de Nipsey Hussle : un bilan de un mort et trois blessés...

Un nouveau drame lors de l’enterrement de Nipsey Hussle !

Dans un triste cercle vicieux… une fusillade en a entraîné une autre. Les funérailles de Nipsey Hussle, tué par balles le 31 mars dernier, ont eu lieu ce jeudi 11 avril, accueillant des dizaines de milliers de personnes dans le sein du fameux stade Staples Center situé en plein Los Angeles. Lors de la cérémonie, une seconde fusillade a fait un mort et trois blessés…



Une personne a en effet ouvert le feu sur la foule de fans endeuillés, faisant de la procession en hommage au rappeur décédé un deuxième drame… C’est un homme, à bord d’une Hyundai grise, qui a tiré en direction de l’assemblée d’environ vingt-mille personnes, entraînant le décès de l’une d’elles et faisant trois blessés. Des victimes sont toutes les quatres noires et ont entre trente et quarante ans d’après le chef de la police de Los Angeles, sûrement dépassé par tous ces évènements tragiques.

Il souhaiterait bien évidemment “faire cesser cette violence insensée”... On attend des éléments supplémentaires de l’enquête pour connaître l’identité du tireur et le motif de son acte barbare. Un geste contradictoire avec le reste des membres de la cérémonie, parmi eux Lauren London qui a rendu un hommage émouvant à son mari disparu, entourée de personnalités publiques, telles que Barack Obama et Snoop Dogg qui ont aussi tenu à dire quelques mots en l’honneur de Nipsey Hussle. Une mort "inutile" d'après ce dernier, qui a accompagné sa prise de parole de photos de lui et du rappeur.

-Anaïs Koopman