Niska a enregistré un titre avec Skepta !

Une nouvelle collaboration voit le jour : Niska feat. Skepta.

L’auteur des récents titres “Giuseppe” et “Médicament” en collaboration avec Booba ne s’arrête plus. Son succès dépasse les frontières et il a notamment donné une interview au fameux Guardian surnommé “la voix de la jeunesse française” par le quotidien d’information britannique. Il en a profité pour expliquer le terme qu’il a rendu célèbre “charo” et pour annoncer un featuring à venir avec le rappeur londonien Skepta.

Si celui qui avait l’habitude de “chasser les femmes” affirme avoir “grandi” depuis, il n’a pas laissé la musique de côté, loin de là. En collaborant avec le “pionnier de Grime”, devenu légendaire en Angleterre, il affirme avoir ressenti une vraie différence entre les rappeurs anglais et américains, puisque les premiers s’intéressent d’après lui davantage à l’autre, à ses origines, contrairement aux derniers. Niksa a pu expérimenter un partenariat avec le DJ américain Diplo sur le titre devenu hit “Boom Bye Bye”...

Ainsi, selon Niska, “les plus grands artistes du monde” aka les américains “n’ont pas besoin de nous” et peuvent parfois manquer de respect aux artistes français. Toujours d’après ses dires, ils ne considèrent aucune “culture ghetto” sur le territoire français et priorisent plutôt des évènements tels que la fashion week… On attend surtout d’attendre sa collaboration entre le rappeur d’Evry et le londonien emblématique, même si aucune date de sortie n'a été encore partagée.

-Anaïs Koopman