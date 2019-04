Drake planche sur son prochain projet en ce moment !

Le Champagne Papi ne chôme décidément pas.

Et non, Drake ne s'enferme pas dans la production de série. L’homme aux nombreuses casquettes produit bien la saison 3 de “The Top Boy”, diffusée sur Netflix, ainsi que la série “Euphoria” à visionner sur HBO. Le Champagne Papi n’a juste pas froid aux yeux, en décrétant travailler sur son prochain album en parallèle.

En pleine tournée mondiale “Assassination Vacation Tour”, activité supplémentaire occupant Drizzy à côté du reste de ses occupations, le rappeur canadien en profite pour annoncer toutes sortes de projets une fois sur scène. C’est d’ailleurs lors de sa première date londonienne, le lundi 1er avril dernier, que Drake avait dévoilé un teaser de la troisième saison de “The Top Boy”. Toujours à Londres, il a cette fois-ci annoncé qu’il s’était mis à plancher sur ce nouveau projet la veille-même de sa représentation, durant la soirée.

Pour aller plus loin, l’artiste a aussi affirmé à ses spectateurs et fans qu’il comptait rentrer chez lui après la tournée et produire ce nouvel album afin de pouvoir revenir à Londres l’année suivante et de pouvoir revivre de tels moments. On attend tous ce nouvel opus, après le succès de “Scorpion”, le dernier album de Drake sorti en juin 2018, il y a moins d’un an.

Drake pourrait bien accorder davantage de temps à cette préparation après les quelques dates restant avant la fin de sa tournée, à Amsterdam et en Belgique, deux derniers lieux européens où Drizzy mettra le feu !

-Anaïs Koopman