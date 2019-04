Young Thug pourrait de nouveau être poursuivi pour trafic de drogues et possession d’armes !

De mauvaises nouvelles pour Young Thug et la justice…

L’affaire remonte à de nombreux mois. Young Thug avait déjà été arrêté en septembre 2017 alors qu’il était avec plusieurs amis, en possession de drogues,d’armes et de la somme de 50 000 dollars. Inculpé pour huit chefs d’accusation et plaidant non coupable, tout en remettant notamment en cause la façon dont ses droits ont été entendus, il avait finalement pas été sorti d’affaires… pour un instant seulement !



En effet, aux dernière nouvelles, les procureurs chargés de l’affaire ont décidé de faire appel de la décision de le laisser tranquille, comme cela avait été négocié à l’époque. Les personnes responsables de l’affaire se disent déterminées d’utiliser la cour d’appel pour faire condamner le rappeur pour les faits pour lesquels il avait déjà été arrêté. Young Thug risque jusqu’à trois ans de prison…



Un verdict qui pourrait freiner sa carrière, alors que Young Thug a récemment signé sa structure avec Cash Money (le label de Birdman) pour prendre part au développement de nombreux artistes. En parallèle, J.Cole a également confirmé qu’il allait produire le prochain projet de Young Thug, qu’il désigne comme un “génie” ! Aussi prévu sur la tracklist du prochain album de Rich The Kid, Jeffery avait également dû rembourser 350 000 dollars de bijoux en novembre dernier…



Avec tout ça, Young Thug doit se sentir comme sur des montagnes russes, entre bonnes nouvelles, consécrations et accusations pour délits… pour lesquels il pourrait être jugé prochainement. La suite à suivre de près.

-Anaïs Koopman