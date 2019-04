La mère de Nipsey Hussle partage un message d’espoir suite au décès de son fils !

Un hommage de plus fait au rappeur décédé…

À la veille de ses funérailles, un message de la mère de Nipsey Hussle a été partagé sur internet. Un hommage supplémentaire, mais aussi une touche d’espoir déposée sur les sentiments de tristesse et de haine ressentis suite à ce meurtre, survenu le 31 mars dernier.

Les obsèques se dérouleront donc le jeudi 11 avril prochain de 10h à midi, heure locale de Los Angeles, au Staples Center plus précisément. Un total de 15 000 personnes est attendu dans le sein de la salle omnisports californienne pour dire un dernier aurevoir à Nipsey Hussle.



Si de nombreuses personnalités publiques ont souhaité rendre hommage à l’artiste disparu, à l’image de Rick Ross qui s’est fait tatouer le visage de Nipsey Hussle sur le mollet, les chefs de gangs de Watts, Compton, LA et Inglewood ont décidé ensemble un cessez-le-feu jeudi dernier. Une marche pour la paix dans la région de Crenshaw, lieu dans lequel le drame est survenu, par de nombreux membres de gangs rivaux.



La mère de Nipsey Hussle a elle aussi tenu à passer un message de paix et d’espoir. Déclarant que, selon elle, Ermias Asghedmo de son vrai nom est “encore avec eux par l’esprit, dès que l’on pense à lui”. Essayant de ôter le sentiment d’horreur lié à la mort, elle a déclaré que le rappeur n’avait pas été défiguré par la fusillade qui a mis fin à ses jours et qu’il était “encore plus beau mort que dans la vie”. Toujours selon ses dires, la “générosité” et “l'honnêteté” de son fils, contenus dans son coeur, se seraient transposés sur son visage...

Pour finir son speech, donné à l’attention d’une professeure pour sa classe, elle a affirmé qu’il ne fallait pas avoir peur de la mort, qui était “juste le commencement d’un monde merveilleux” et que son fils connaissait désormais le “mystère de la vie “. Un message détonnant et courageux, de la part d’une maman qui vient de perdre un enfant.

-Anaïs Koopman