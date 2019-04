Le film de Rihanna et Childish Gambino disponible dès le week-end prochain ?

Très attendu, le projet cinématographique de Rihanna et Childish Gambino pourrait sortir très prochainement !

Près d’un mois après la sortie d’un fake album intitulé “Angel” et rempli d’inédits de la chanteuse et femme d’affaires barbadienne, la star fait encore parler d’elle, cette fois-ci aux côtés de Childish Gambino. En effet, Rihanna s’est alliée à Donald Glover de son vrai nom l’été précédent, pour jouer dans un film, qui pourrait être diffusé sur grand écran très bientôt.



Tourné à la Havane à Cuba, le film adopte le titre de “Guava Island” et a été réalisé par le célèbre cinéaste Hiro Murai. La bande-annonce a été diffusée par le rappeur, acteur et producteur Childish Gambino dans le cadre de son Pharos Festival sur le territoire californien. En parallèle, un mini-teasing de trente secondes a été balancé sur Spotify, à la fin duquel les utilisateurs de la plateforme de streaming on pu lire la date du 13 avril.



Une information laissant penser à une sortie pour le samedi 13 avril prochain, soit dans seulement quelques jours… près d’un an après la dernière apparition de Rihanna dans un film. L’artiste avait joué un rôle dans le thriller Ocean’s 8, dévoilé le 5 juin dernier aux États-Unis.



Beaucoup de mouvement pour la chanteuse, qui entretiendrait une relation discrète avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel, qui pourrait aussi bien être terminée… Pourtant, une source proche de Rihanna a déclaré au média américain Hollywood Life qu’elle souhaiterait sérieusement avoir un enfant, mais qu’elle serait freinée par un emploi du temps bien chargé. On ne doute pas de ce dernier point.

-Anaïs Koopman