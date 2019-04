Kodak Black s’excuse après avoir maladroitement dragué la veuve de Nipsey Hussle !

Veuve depuis plus d’une semaine, Lauren London a pu se sentir agressée par Kodak Black, qui lui demande pardon...

Kodak Black n’en est pas à sa première provocation. Alors qu’il est en plein litige avec la justice, on peut dire que l’artiste ne fait pas profil bas, puisqu’il enchaîne les déclarations choc, toujours plus sûr de lui. Il s’est récemment comparé à Biggie, Tupac et Nas, sans prétention aucune. Toujours très confiant, il a profité du décès de Nipsey Hussle pour mettre le grappin sur sa femme, déclarant qu’il lui “laissait un an” pour se remettre de sa disparition et se laisser séduire… une proposition des plus choquantes, faites moins d’une semaine après le meurtre de Nipsey Hussle et qui a choqué beaucoup de monde. Suite à ça, Kodak Black a présenté ses excuses à la principale intéressée.

Les propos qui ont fait scandale ont été partagées par Kodak Black lui-même via un live Instagram donné ce week-end. Beaucoup d’internautes ont réagi à ses paroles, notamment les rappeurs The Game, proche de Nipsey Hussle, T.I. ou encore le célèbre animateur radio californien Big Boy. Loin d’être impressionné par ces retours, le rappeur américain et haïtien avait au contraire continué dans le registre de la provocation, en proposant notamment à T.I. de se rencontrer s’il avait un problème avec lui et en confirmant qu’il ne retirerait pas ses propos.

Kodak Apologizes To Lauren London And Pays Respects To Nipsey. pic.twitter.com/Pxb99OWNAL — B.Wes⭐️ (@blakaveli_) 7 avril 2019





Finalement, l’artiste s’est rétracté dans un autre live Instagram, affirmant qu’il n’avait pas eu l’intention de porter atteinte à Lauren London. Apparemment lassé de la polémique dont il fait l’objet, il a déclaré que ce serait “la dernière fois” qu’il parlerait de ça, s’excusant dans le cas où il aurait manqué de respect à la veuve de Nipsey Hussle… en précisant qu’il n’a “rien fait”. Il a ajouté son souhait que le rappeur tué “repose en paix”. Des excuses toujours un peu bancales, mais des excuses tout de même...

-Anaïs Koopman