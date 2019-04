Le Sunday Services, la nouvelle messe hype qui anime vos dimanches !

Très décrié après un dernier album plutôt clivant et des sorties médiatiques catastrophiques, Kanye West brille de nouveau grâce au Sunday Services. Vêtu de blanc et entouré par sa chorale, l’artiste s’est concentré de nouveau sur ce qu’il fait de mieux : la musique.

Ces derniers temps, Ye fait le buzz. Si en 2018, le rappeur s’était fait remarquer pour ses (nombreux) écarts plus que pour sa musique, il a visiblement décidé de prendre une meilleure direction pour ce début d’année. Avec les Sunday Services, tous les dimanches matins Kanye invite un choeur, une chorale, quelques artistes proches de lui et produit une messe égayée, aux allures de concert gospel, se déroulant le plus souvent en plein air. Vous pouvez y entendre des reprises des plus gros tubes de Kanye, des remixs de classiques et parfois même des exclusivités !

Si Ye ne rap ou ne chante presque pas, il accompagne, dirige et organise tous les Sunday Services pour des résultats souvent inédits et très réussis. Filmées par sa baby mama Kim Kardashian, et parfois diffusées par morceaux via les réseaux sociaux, les messes ont engendrées des vidéos devenues littéralement virales. Qui n’a pas vu, en trainant sur Instagram ou twitter, cette fameuse vidéo de Kanye jouant du piano avec enthousiasme pour accompagner sa chorale et ses musiciens ?

De plus en plus impactants, de plus en plus appréciés, les Sunday Services n’ont cessés de prendre de l’ampleur, si bien que le concept se déplacera au prochain festival Coachella ! Une gratification méritée pour un show devenu une vraie vitrine médiatique et surtout musicale pour Yeezus. En effet, si le rappeur/producteur s’en sert pour communiquer, comme lorsqu’il a rendu hommage à Nipsey Hussle dimanche dernier, les messes façon yeezy sont surtout l’occasion pour le public d’écouter la musique produite par Kanye et de se familiariser avec ce qui pourrait être la direction artistique du prochain album "Yandhi" annoncé pour 2019. Un projet, inspiré du gospel, c’est une idée vraisemblable qui ne serait pas pour nous déplaire. Yeezus pourrait encore avec son prochain album secouer le monde du hip-hop comme il a su le faire au cours de sa carrière.