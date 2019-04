Niska accusé de plagiat pour ''Médicament'' !

Quelques jours après la sortie du clip de ''Médicament''signé Niska feat. Booba, le premier est accusé de plagiat.

Sorti le 4 avril dernier, le clip de “Médicament” a fait du bruit, loin d’être éclipsé par la bombe “Deux Frères” lâchée par PNL. Une troisième collaboration avec Booba, après deux premiers morceaux communs intitulés “M.L.C” et “Tubalife”. Seul bémol à leur succès renouvelé trois fois, une accusation de plagiat envers Niska pour le track “Médicament” !

Ainsi, malgré les nombreux fans et internautes enthousiastes, des commentaires accusateurs sont venus noircir le tableau en déclarant que le bientôt hit “Médicament” serait une “copie sur Leone”. Le morceau “Plein les poches” de ce dernier aurait été, selon quelques internautes, plagié par Niska en vue de son morceau “Médicament”. Il est sorti il y a un mois et signe une collaboration entre Leone et ANG.





Si ni Niska ni Booba ont répondu à ces dénonciations, Leone ne s’est pas exprimé non plus sur la question, mais a quand même retweeté quelques tweet dévoilant des points communs entre les deux chansons. Dans tous les cas, on peut dire que l’auteur du récent titre “Giuseppe" honore la prod de Dany Synthé accompagné du Duc dans ce morceau mélodieux à la fois chanté et rappé.

On attend la suite de l’affaire, si les principaux intéressés décident de réagir et de donner leur propre version sur la question.

-Anaïs Koopman