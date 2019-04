Cardi B domine les Billboard Awards 2019 avec pas moins de 21 nominations !

Une consécration de plus pour la rappeuse new-yorkaise, comme s’il lui en manquait.

Bien que dominée par PNL dans le classement Billboard des artistes les plus influents de la semaine après la sortie de leur clip “Au DD”, Cardi B reste sur son trône, avec bientôt de nouvelles couronnes. Vingt-et-unes nominations en tout pour la rappeuse new-yorkaise dans le cadre des Billboard Awards 2019, dont la cérémonie se déroulera le 1er mai prochain à Las Vegas.



Celle qui a été élue Meilleure Rappeuse de l’année 2018 continue de voir son travail récompensé par des chiffres de plus en plus élevés, mais pas que. Bien que Drake et les Chainsmokers avaient été nominés chacun vingt-deux fois aux Billboard Awards 2017, l’artiste peut aussi être fière du total de nominations dont elle fait l’objet.

Mais ce n’est pas tout : en plus d’avoir été nominée plus que tous les autres artistes cette année, Cardi B a été nommée dans dix-huit catégories différentes, soit plus que les autres également. Nominée deux fois dans trois catégories, la rappeuse va être en compétition avec elle-même dans le Top Hot 100 Song, le Top Selling Song (la chanson la plus vendeuse) et le Top Collaboration (la meilleure collaboration).



Drake et Post Malone la suivent avec chacun un total de dix-sept nominations, tandis que Travis Scott arrive en quatrième position avec douze nominations… et XXXTentacion, dix. On attend le verdict de la prestigieuse cérémonie avec impatience, même si rien ne nous laisse douter de bonnes nouvelles à venir pour Cardi B !

-Anaïs Koopman