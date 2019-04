Nispey Hussle : le suspect arrêté plaide non coupable pour le meurtre !

Le coupable présumé du meurtre de Nipsey Hussle nie sa culpabilité dans le drame.

Le rappeur californien Nipsey Hussle, récemment nominé aux Grammy Awards, a été tué lors d’une fusillade, dimanche 31 mars dernier devant sa propre boutique vestimentaire à Los Angeles. À ses côtés, deux hommes, qui ont aussi été touchés par des balles et ont cependant survécu. Rapidement, un principal suspect a été identifié sous le nom de Eric Holder, avant d'être interpellé par la police de Los Angeles (LAPD). Lors de sa convocation au tribunal, il a plaidé non coupable pour le meurtre de Nispey Hussle.



Eric Holder est pourtant inculpé pour le meurtre de Nipsey Hussle, deux tentatives de meurtre le même jour et possession d’arme à feu, alors qu’il en avait déjà l’interdiction suite à un passé criminel déjà bien chargé... L’accusé est défendu par l’avocat, auteur, acteur et procureur américain Chris Darden, qui avait notamment eu pour client le joueur professionnel de football américain et acteur d'Hollywood OJ.Simpson.

Un cas judiciaire qui s’annonce compliqué suite à cette nouvelle étape dans l’affaire du meurtre de Nipsey Hussle, alors que Eric Holder avait été dénoncé par la femme qui affirme avoir conduit le véhicule avec lequel il se serait enfui suite à la fusillade. Cette dernière n’aurait pas été au courant des faits pour lesquels Eric Holder est poursuivi, au moment de le récupérer dans sa voiture.



Si sa responsabilité est prouvée, Eric Holder risque la prison à vie. On attend la suite de l’enquête et du procès.

-Anaïs Koopman