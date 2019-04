Tory Lanez remixe “Djadja” d'Aya Nakamura dans un EP surprise !

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’artiste canadien a dévoilé l’EP surprise “International Fargo” dont est issue une reprise du fameux hit d'Aya Nakamura.

Qui peut arrêter notre Aya nationale ? Après Neymar et Rihanna c’est maintenant au tour de Tory Lanez de tomber sous le charme de la chanteuse d'origine malienne en reprenant le nouvel hymne de la pop urbaine française “Djadja”. Si le canadien pose sa voix sur les couplets, c’est toujours la voix d’Aya qui “dead ça” au refrain. Véritable hit, le morceau original ne s’essoufle pas alors qu’il a déjà presque 1 an et s’exporte très bien à l’international à l’image de ce remix plutôt réussi présent sur “International Fargo”.

Pour accompagner le “Djadja” à la sauce Tory Lanez, on retrouve également les reprises au parfum exotique de “Touchdown”, “Toast”, “Soco” ou encore “Fall”. Comme indiqué dans son nom, le projet “International Fargo” est allé chercher son inspiration à travers le monde. Des sonorités venues de France, de Jamaïque, de Grande Bretagne, du Nigéria et du Mali s’associe sur un EP dansant et rythmé par des vibes afro-caribéennes parfait pour la saison estivale qui s'annonce.

Balancé jeudi à 1h30 du matin et annoncé seulement 45 minutes avant d'être accessible aux fans, le projet surprise n'est malheureusement pas disponible sur les plateformes de streaming. En revanche vous pourrez l'écouter sur le compte Soundcloud de Tory Lanez ou le télécharger gratuitement et légalement ici en rentrant vos coordonnées.

Pour les fans tombés dans la "nakamourance", on vous rapelle que l'interprète de Djadja est en pleine tournée, ne tardez pas à prendre vos places !