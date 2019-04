Nipsey Hussle : le contexte de son assassinat est encore plus triste que ce qu’on croyait !

La raison pour laquelle Nipsey Hussle se trouvait sur le lieu de la fusillade qui l’a tué a été dévoilée.

Quelques jours à peine après le meurtre de Nipsey Hussle, de plus en plus d'éléments d’explication voient le jour, à mesure que l’enquête avance. Dès le lendemain de sa disparition, qui a eu lieu le dimanche 31 mars 2019, son assaillant a été identifié et retrouvé et arrêté dès le surlendemain. Si on attend encore des informations quant au motif de l’attaque, on sait désormais pourquoi le rappeur se trouvait dans son magasin de vêtements de Los Angeles ce jour-là. Une information qui a de quoi nous attrister davantage.

La mort Nipsey Hussle a affligé plus d’un fan, pour sa musique, mais aussi pour son sérieux engagement contre les violences perpétuées par des gangs. Ainsi, en apprenant que l’artiste et chef d’entreprise s’était justement rendu dans le magasin pour aider un de ses amis, tout juste sorti de prison et lui trouver une tenue présentable avant qu’il ne retrouve ses proches, sa disparition peut sembler encore plus tragique.

Nipsey n’avait pas pris la peine de prévenir son équipe ou son principal agent de sécurité de sa visite au magasin, laissant tout le pouvoir à son assaillant de l’attaquer et de lui tirer dessus au moins six fois. Ce dernier a bel et bien un passé criminel chargé, incluant des arrestations pour détention d’armes et violence domestique, résultant en une aide sérieuse en gestion de la colère… Malgré ce processus et son interdiction de posséder et d’utiliser une arme mortelle, Eric Holder, âgé de vingt-neuf ans, a tué Nipsey Hussle. On attend de connaître la raison de son acte.

-Anaïs Koopman