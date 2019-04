PNL x Uber, la nouvelle collaboration à venir ?

Présent sur tous les fronts, le duo PNL sème le doute sur un éventuel partenariat avec Uber.

Pas un jour sans qu’on lise ou entende le nom de leur duo. PNL multiplie les records depuis la diffusion du clip fabuleux de son dernier single “Au DD”; et son projet “Deux Frères”, prévu pour le 5 avril 2019, est attendu par le plus grand nombre… Une éventuelle nouvelle intéressante arrive comme la cerise sur le gâteau, puisque les deux frères pourraient bien collaborer avec l’application mobile Uber.

Si on ne sait pas encore si cette rumeur pourrait bien faire partie de leur stratégie de communication toujours plus surprenante, ou si un vrai partenariat va voir le jour, Uber France a partagé une photo intrigante sur son compte Twitter : une voiture aux même couleurs que la cover du projet “Deux Frères”, leur nom de groupe mis en évidence par un projecteur…

Alors forcément, des interrogations surviennent quant à cette photo. L’imagination des fans de PNL étant sans limite, les spéculations vont bon train et on ne sait pas encore si l’objectif est de ramener des clients/auditeurs à Uber tout en permettant une (encore) meilleure visibilité à PNL, ou si le concept d’automobile avec chauffeur prévoit des opérations encore plus exclusives et… secrètes, pour rester dans les habitudes de N.O.S et Ademo.

En cette veille de sortie de “Deux Frères” et en attendant plus d’informations quant à cette possible collaboration, on peut d’ores et déjà se délecter d’une tracklist dévoilée très récemment via une vidéo stellaire sur le compte Instagram de PNL, augurant une réussite presque assurée...



-Anaïs Koopman