Drake sur tous les fronts : il produit la saison 3 de ''The Top Boy'' !

Diffusée sur Netflix, la saison 3 de ''The Top Boy'' s’offre Drizzy comme producteur.

Décidément, le Champagne Papi n’est pas prêt de s’arrêter. Faisant déjà partie des figures régnant sur le rap game américain, Drake s’affuble d’une autre casquette que celle de rappeur, en devenant le producteur officiel de la saison 3 de la série “The Top Boy”, diffusée sur Netflix.

Et ce n’est pas tout, puisque Drake a récemment annoncé prendre aussi part à la production de la série “Euphoria”, diffusée sur HBO. Le tout, en plein milieu de sa tournée mondiale, l’Assassination Vacation Tour… Une nouvelle activité qui semble sérieusement le tenter, puisqu’il va jouer sur deux tableaux dans le milieu de la production. Concernant la série “The Top Boy”, elle est en pause depuis six ans et devrait bientôt reprendre d’après l’annonce faite par l’artiste lui-même au début du premier des septs concerts qu’il a prévu de donner à Londres, le lundi 1er avril.



En effet, Drizzy a balancé un teaser de la troisième saison de la série policière britannique, qui avait commencé en 2012 et qui était à l’époque diffusée sur la chaîne anglaise Channel 4. Si les deux premières saisons comportaient quatre épisodes chacune, la troisième offrira à ses téléspectateurs pas moins de dix épisodes, visionnables sur Netflix. Un groupe de jeunes, de la drogue et la capitale de la Grande-Bretagne, voilà de quoi constituer une atmosphère intrigante, dans laquelle Douchane, Sully et Ashley Walters joueront notamment un rôle.



Pas de date de sortie à l’heure qu’il est, mais une impatience certaine du côtés des fans de la série et du Champagne Papi.

-Anaïs Koopman