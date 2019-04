Assassinat de Nipsey Hussle : le principal suspect a été arrêté à Los Angeles…

Quelques jours après le meurtre de Nispey Hussle, l’enquête semble déjà avoir porté ses fruits.

Assassiné dimanche après-midi dans les rues de Los Angeles lors d’une fusillade, le rappeur Nipsey Hussle a reçu l’hommage de nombreux fans et aussi de personnalités américaines, à l’image de Drake, Kodak Black, Offset ou encore Nas. Alors que son tireur a été identifié dès le lendemain du drame par la police de Los Angeles, le principal suspect a été arrêté par les forces de l’ordres dans la même ville.



Mardi 2 avril en milieu de journée, Eric Holder, aka la personne faisant l'objet d’un avis de recherche avec appel à témoins depuis son identification, a été interpellé à Bellflower dans la banlieue sud-est de Los Angeles. D’après le chef de la LAPD, il ne s’agissait pas d’un règlement de compte entre membres de gang, en sachant que le rappeur faisait partie du gang des Crips, mais d’un conflit entre les deux hommes.



Ainsi, les deux avaient eut une forte dispute avant l’agression et Eric Holder était venu plusieurs fois sur le lieu du crime, devant le magasin de la victime, pour discuter. Revenu quelques temps après avec une arme de poing, c’est à ce moment qu’il a ouvert le feu sur Nipsey Hussle, à 15h20 précisément. Bien qu’il ait pris la fuite à bord d’un véhicule conduit par une femme, Eric Holder a été identifié grâce à une vidéosurveillance et vendu par cette même femme aux enquêteurs. Cette dernière s’est en effet rendue à la police pour donner les informations nécessaires à localisation et à son arrestation, affirmant qu’elle ne savait pas que le coupable avait tiré sur l’artiste avant de monter dans sa voiture.



Affaire à suivre, notamment après un témoignage éventuel de l’agresseur.

-Anaïs Koopman