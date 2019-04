Combat contre Booba : Kaaris est sur le point de signer !

Kaaris est plus prêt que jamais pour se battre avec Booba dans l'octogone…

Nouveau rebondissement dans la série : "Booba/Kaaris", K2A est prêt à signer le contrat.

Depuis le 25 décembre dernier, les deux rappeurs projettent de s’affronter dans un combat de MMA "pour enterrer la hache de guerre". Malheureusement pour les fans, de nombreux désaccords ont eu lieu au sujet des contrats, du lieu du combat, ainsi que de la rémunération perçue pour chacun des protagonistes. Les deux camps n’ont cessé de se renvoyer la balle !

On se rappelle que lors de son passage à TPMP, Booba a signé un contrat avec SHC MMA, organisateur de grands événements de MMA en Europe, qu’il a envoyé au rappeur de Sevran.

Ce week-end K2A a décidé d’arrêter de fumer, de suivre un entrainement strict et quotidien digne d’un grand sportif. Une hygiène de vie qu’il prend au sérieux pour le grand combat prévu pour le mois de septembre.

Une nouvelle bien loin d’effrayer Kopp92i qui ne cesse de troller Kaaris sur les réseaux sociaux avec le "#onestpaspressées".

Mais aujourd’hui, nouvelle péripétie dans le feuilleton de l’année, les deux artistes vont parvenir à trouver un terrain d’entente.

Le rappeur de Sevran s’est emparé de son compte Instagram pour déclarer qu’une rencontre imminente est sur le point d’arriver avec l’organisateur suisse de MMA :

« On a pris rdv avec @shc_mma on les rencontre dans la semaine ????

Je vais t’enculer elie @boobaofficial et jvais me faire un 1M5 ????????‍♂️ et yaura tes sales putain d’orly tu seras seul dans la cage????????

#ilafaittapis #aveugléparsahaine#onvavoirsituesleplusfortdumonde????#leplata »

Une information insolite qui confirme que le combat va bel et bien avoir lieu.

Par ailleurs, il faut le préciser les principaux malentendus au sujet de l’octogone concernaient le lieu de l’événement car les fans doivent pouvoir s’y rendre en toute facilité mais la loi interdit ce type de combat en France.

Et pourtant, aujourd’hui, la ministre des Sports a déclarée vouloir autoriser et réglementer le MMA en France, une nouvelle qui tombe à pic nous laissant espérer que peut-être l’affrontement aura lieu dans l’Hexagone.

Une chose est sûre, Kaaris et Booba vont finir par nous offrir le combat le plus attendu de ces dernières années très prochainement…

Peinda.B.