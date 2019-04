Probablement en pleine dépression, Lil Pump fait peur à ses fans.

Lil Pump s’est exprimé sur son mal-être ce week-end, de quoi inquiéter ses fans.

Près d’un mois après la sortie de son dernier clip “Be Like Me”, extrait de Harverd Dropout, Lil Pump s’exprime avec un tout autre ton sur son compte Instagram. Le rappeur, originaire de Miami en Floride, s’affichait dans cette dernière vidéo tout de luxe vêtu, arborant des chaînes autour du cou dans une atmosphère très “Gucci Gang”, affirmant que “tout le monde aimerait être comme lui”. Ces derniers jours, le jeune artiste semble moins sûr de lui et se met à nu devant ses fans à travers des messages inquiétants.



Du haut de ses seulement dix-huit ans, Lil Pump connaît déjà un immense succès et son nom se trouvait notamment parmi les figures montantes de la scène rap américaine, d’après le New York Times en mars dernier. Le prestigieux magazine n’avait pas tord et Lil Pump n’a pas cessé de grimper les échelons depuis. Pour autant, l’auteur de “Butterfly Doors” est au plus mal… si on en croit les messages postés dans une story Instagram par Lil Pump lui-même et rapidement relayés par les internautes au courant.



Depression is real. Money and fame certainly does not guarantee happiness. Praying for you @lilpump ???? pic.twitter.com/ckSWyPrkkS — Hunter Lied (@hlied116) 30 mars 2019



Malgré une certaine culture du “troll”, dont Lil Pump est un adepte, ces messages ont plus effrayé ses fans que lorsqu’il s’agissait juste pour lui de faire semblant d’arrêter de consommer de la drogue… En effet, il a écrit sur un fond noir qu’il ne se “sentait pas bien” et ne savait pas s’il comptait “continuer quoi que ce soit de tout ça”. Pire encore, l’artiste a décrété qu’il sentait qu’il allait “mourir bientôt” et que tout cela pourrait “se terminer”... Des mots provoquant une vague de messages de soutien de la part d’internautes fans, l’invitant notamment à arrêter la drogue et à faire une pause.

Dans le plus grand désarroi de ses sauveurs virtuels, Lil Pump a par la suite publié des vidéos de lui tout sourire en train de faire la fête, laissant place à au doute quant à son réel état moral… On attend d’éventuelles mises à jour.

-Anaïs Koopman