Les dix premières places du Top Singles Streaming prises d’assaut par PNL et Ninho !

Le rap français mis à l’honneur une fois de plus, grâce à PNL et Ninho…

Les deux dernières semaines ont été chargées en émotions du côté du rap jeu français. Sur sa scène, trois acteurs ont fait beaucoup de bruit. D’abord Ninho, avec la sortie de son album “Destin”, sorti le 22 mars dernier, suivi de très près par le duo PNL, composé de N.O.S et Ademo. Ces deux derniers ont balancé le clip explosif de “Au DD”, le même jour sur les coups de 20 heures… De quoi tout chambouler au niveau des écoutes et notamment du Top Singles Streaming de la semaine du 29 mars, soit celle suivant la ces deux sorties et dont les dix premières places sont entièrements occupées par PNL et Ninho.

En première place du classement délivré par le SNEP, se trouve donc “Au DD” signé PNL, après avoir atteint un record de streams premium sur une semaine, avec plus de 11 000 000 écoutes. Une vraie bombe, directement suivie dans le classement de neuf tracks de Ninho issues de “Destin”... de quoi récompenser encore le titre le plus streamé en une semaine pour “Au DD” et les morceaux qui font partie de la tracklist de “Destin” de Ninho, certifié disque d’or en à peine une semaine. Plus précisément, le featuring de Ninho avec Niska sur “Maman ne le sait pas”, “La Vie qu’on mène”, “Goutte d’Eau” et “Putana” suivent “Au DD”.





En attente de la sortie du projet “Deux Frères” de PNL, ce résultat pour “Au DD” laisse présager une belle suite pour le duo originaire de Corbeil-Essonnes. Quant à Ninho, il peut souffler un peu face au succès affirmé de son album “Destin”. Il s'agit dans tous les cas d'une belle preuve de la place importante prise par le rap dans l’oreille des français.

-Anaïs Koopman