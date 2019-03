6ix9ine : son ancien manager plaide coupable pour deux cas de détention d’arme…

L’ex-manager de Tekashi 69 n’arrange pas son cas en plaidant coupable.

Alors que son ex petite-amie fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps, s’affichant proche d’un de ses ex-associés présumés et le dénonçant pour viol et violences, c’est au tour de son ancien manager de le mettre dans de beaux draps… puisqu’il a plaidé coupable pour deux cas de détention d’arme.



Ce jeudi 28 mars, Kifano “Shotti” Jordan a donc admi avoir “utilisé et possédé une arme à feu dans l’objectif de commettre un crime de violence” et avoir “déchargé une arme à feu dans l’objectif de crime de violence” durant son plaidoyer. Les procureurs ont dit que ces deux charges concernaient des faits qui s’étaient déroulés le 3 avril 2018, lors d’une attaque à Manhattan et d’un shooting à Brooklyn le 21 avril de la même année.

Ces faits étaient, toujours d’après les aveux de Kifano Jordan, commandités par le Nine Trey Blood Gang dont faisait partie 6ix9ine et ce à quoi l’avocat Geoffrey S.Berman a réagi en qualifiant cette conduite de “simplement intolérable”... Rappelons que Kifano Jordan avait été arrêté en novembre dernier en même temps que 6ix9ine, interpelé à cause de son appartenance au même crew criminel.

On attend de voir ce qu’il advient de 6ix9ine et de ses ex-associés, en sachant que ces déclarations ne devraient sûrement pas alléger sa peine. Le rappeur new-yorkais est toujours enfermé dans sa ville d'origine et risque une peine de quarante-sept ans de prison à l'heure qu'il est, malgré sa coopération avec les autorités américaines.

-Anaïs Koopman