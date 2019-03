Beyoncé : bientôt le retour ?

On peut casser Internet avec une seule rumeur. Il se murmure en effet que Beyoncé travaille sur une album portant sur le droit des femmes...

Cela fait trois ans que Beyoncé n’a pas sorti de nouvel album. Depuis le succès de "Lemonade", Queen B n’a plus eu de projet solo. En revanche, avec son mari Jay-Z, elle vient de dominer le monde avec le projet "Eveything is Love" et une tournée planétaire triomphale.

Depuis la fin de cette tournée, Beyoncé s’était faite discrète, musicalement parlant. Or, il semblerait bien que la situation soit en train de changer et qu’elle prépare un retour pour 2019 ! Les fans n’y tiennent plus et trépignent d’impatience !

Même s’il faut se méfier des médias britanniques et notamment du Sun qui rapporte l’information, il semble quand même que la galaxie Beyoncé se soit mise en mouvement. On peut lire dans le tabloïd que "Beyoncé est en pause, mais travaille secrètement sur un album" tout en expliquant que la source est "un de ses proches". Et on connaît aussi le thème principal du projet, le droit des femmes, une cause qu’elle défend depuis des années et dans laquelle elle s’implique de plus en plus. Selon le journal, Bey aurait déjà terminé trois titres "féministes, féroces et dansants" et la source prend d’ors et déjà les paris : "les fans vont adorer". D’autres rumeurs ont aussi évoqué la participation de Travis Scott sur le projet. Ce ne serait pas étonnant puisque les artistes sont tous les deux originaires de Houston.

Plus le temps va passer, plus les rumeurs vont être nombreuse, mais si jamais cette information était vraie, ce serait une bonne nouvelle pour les fans, mais pas seulement !