Avec ''Au DD'', PNL bat tous les records sur YouTube et les plateformes de streaming !

Plus de 17 millions de vues pour le clip de ce troisième extrait de “Deux Frères”, le prochain projet de PNL, qui sera disponible le 5 avril prochain… Alors que ce nombre continue d’augmenter à mesure que le temps passe, on peut dire que PNL a battu avec la sortie du clip du single “Au DD” tous les records quand on prête attention au quotient temps-vues ou écoutes, que cela soit sur YouTube ou encore les plateformes de streaming…

On comptabilise 12 millions de vues en 48h seulement, suite à la mise en ligne de façon totalement indépendante par PNL du clip tant attendu le 22 mars dernier, précédé par un teasing live YouTube durant 16h qui avait semblé interminables aux très nombreux fans du duo, en attente de cette nouvelle vidéo. Sans parler des éloges faites notamment par d’autres rappeurs, comme Booba, Dosseh ou encore Médine, les commentaires se sont aussi multipliés sur le site d’hébergement de vidéos.

12 millions de vues en 48h Merci bcp la mif ! ????



Tendances YouTube à la sortie :



#1 Tendances France ????????

#1 Tendances Belgique ????????

#1 Tendances Canada ????????

#1 Tendances Suisse ????????

#1 Tendances Maroc ????????

#2 Tendances Algérie ????????

#6 Tendances Allemagne ????????

#9 Tendances Espagne ???????? pic.twitter.com/rfq7lhRiB9 — PNLMusic (@PNLMusic) 24 mars 2019



Après ce record sur YouTube, les deux frères ont partagé leur première place en Tendances sur ce même site en France, Belgique, Canada , Suisse et Maroc, via un tweet remerciant leur“mif”, deux jours après la fameuse sortie. Côté streaming, PNL excelle également avec le placement de “Au DD” en tête du Top France de Spotify, Apple Music et Deezer. Couronné également du statut de “titre le plus streamé en 24h”, “Au DD” ne doit pas son succès qu'à la vidéo qui l’image à base de prises de vues spectaculaires du duo depuis la Tour Eiffel. Le morceau lui-même plaît au public de PNL et augure une belle réussite de leur album à venir.

-Anaïs Koopman