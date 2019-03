PNL tourne déjà son prochain clip depuis les Tarterêts après le succès de "Au DD" !

Pas freinés par le succès de ''Au DD'', les deux frères de PNL continuent de tourner les images de leur projet à venir, cette fois-ci depuis les Tarterêts.

Enfin de retour, les deux membre de PNL ne font pas semblant. Ademo et N.O.S ne se reposent pas sur le succès de leur dernier clip “Au DD”, tourné au sommet de la Tour Eiffel. Après avoir confirmé l’arrivée de leur prochain album “Deux Frères”, prévu pour ce 5 avril, ils continuent d’imager les sons inédits qui en feront partie. Il a été en effet confirmé que le duo tournait ce week-end un nouveau clip en plein coeur de Corbeil-Essones, plus particulièrement dans le quartier des Tarterêts dont est originaire de duo.





Petit retour sur la réussite du clip de “Au DD”, validé notamment par Booba, qui a même souhaité faire une pause “sur pas mal de choses”, incluant l’octogone, pour se consacrer au visionnage de cette oeuvre. Médine et Dosseh ont eux aussi réagit sur leurs comptes Twitter respectifs, le dernier qualifiant même le duo de “plus grand groupe de rap français de tous les temps”... Pendant que les réactions se déchaînaient, il a été confirmé que ceux qui ont atteint les 12 millions de vues en moins de 48 heures sur ce dernier clip étaient déjà en train de penser à la suite.



Et pour cause, les PNL sont retournés dans le quartier où ils ont grandi, aux Tarterêts, pour tourner leur prochain clip au sein d’un immeuble, selon les dires d’une source policière et le Parisien. Sur les traces du clip de “DA”, donc, qui avait été réalisé au même endroit, garantissant au moins le même succès pour ce nouveau clip mystère. Une chose est sûre, le suspense leur réussi, avant comme après les sorties.

-Anaïs Koopman