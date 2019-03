Kaaris bientôt acteur dans le prochain film d’Olivier Marchal !

Entre quelques clashs, une autre casquette pour Kaaris : le cinéma.

Alors que le rappeur de Sevran continue d’insister pour que son combat MMA contre Booba ait lieu en Tunisie et nulle part ailleurs, Kaaris s’éloigne un petit peu du clash quotidien avec son rival pour annoncer une nouvelle d’un tout autre registre : il jouera dans le prochain film d’Olivier Marchal.

Ce ne sera pas une première représentation cinématographique pour K2A, qui est déjà apparu à l’écran, avec une première apparition dans le film “Fastlife” de Thomas Ngijol. Par la suite, le Gozo a également pris part aux films d’action “Overdrive” et “Braqueurs” et à “Lukas” aux côtés de l’acteur et du réalisateur Jean-Claude Van Damme… Semblant prendre goût au jeu d’acteur, Kaaris renouvelle l’aventure et annonce son rôle dans le prochain film de l’acteur et du réalisateur Olivier Marchal.



Ce dernier a notamment réalisé "36 Quai des Orfèvres" et avait aussi joué un rôle dans “Fastlife”, premier projet cinéma auquel Kaaris avait donc participé. Apparement, Olivier Marchal considère les rappeurs comme des acteurs au profil intéressant, puisqu’il avait également offert un rôle à l’artiste Gringe intitulé “Carbone”, lui permettant d’enchaîner sur trois autres films par la suite.

La nouvelle a été annoncée par Kaaris via son compte Instagram, où il a posté une photo de lui en compagnie du réalisateur, déclarant se sentir “comme un ouf” de prendre part au film “Bronx” ! On attend sa sortie sur grand écran avec impatience.

-Anaïs Koopman