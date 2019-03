Anderson Paak affirme avoir toujours su qu’il travaillerait avec Dr Dre !

Le tout, en approche de la sortie de “Ventura”, signé Anderson Paak et produit par Dr Dre.

Alors que “Ventura” sera disponible dans les bacs à partir du 12 avril prochain, Anderson Paak continue de parler du projet à venir, après avoir récemment reçu un Grammy Award pour son titre “Bubblin”, considéré comme “meilleure performance rap” pour l’année 2018. Ce projet, qui fait suite à “Oxnard”, sorti le 16 novembre dernier, a aussi été produit en collaboration avec Dr.Dre. Un partenariat auquel s’attendait Anderson Paak depuis longtemps, d’après ses dires…



D’après une interview donnée au média américain Hiphopdx, le rappeur a toujours été globalement confiant dans la musique, notamment après avoir grandi dans un “foyer sûr”, aux côtés d’une mère entrepreneure. C’est peut-être pour cette raison qu’il n’a pas douté de son succès, ni d’une association avec le célèbre producteur et rappeur Dr.Dre un jour. Une vision qu’il aurait eue depuis Séoul, déclarant que tout ce à quoi il prêtait attention à cette époque était “Dr. Dre, le hip-hop, la musique et dormir”.



Une belle preuve de l’acharnement et de la persévérance de l’artiste, qui ont payé puisqu’il en est donc au deuxième projet aux côtés de Dr. Dre. “Ventura” sera selon lui un album qui lui ressemble davantage, puisque le producteur semblait s’être plus impliqué dans “Oxnard”. Le second sera, toujours d’après les paroles du rappeur auprès de Hiphopdx, “plus vulnérable” que le premier, bien que les deux projets aient été “réalisés avec beaucoup d’ambition”. Rendez-vous le 12 avril pour une première écoute de “Ventura”.

-Anaïs Koopman