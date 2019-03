PNL ouvre un live sur YouTube et balance des informations !

Le duo revient bel et bien, doucement mais sûrement.

En début de semaine, les frères originaires des Tarterêts ont annoncé un retour non pas pour bientôt mais pour “cette semaine”. En parallèle, le Centre National du Cinéma et de l’image animé confirmait des subventions versées pour les clips de plusieurs artistes, dont les PNL, qui ont reçu la modique somme de 80 000 euros pour imager le single inédit “Au DD”. Encore attendu par leur fanbase, le clip n’est toujours pas sorti en cette fin de semaine. En attendant, un mystérieux live est en ce moment-même disponible sur leur chaîne YouTube, éveillant notamment les soupçons quant à une date de sortie…

Un live “cosmique” est donc diffusé sur cette même chaîne depuis le 22 mars à minuit pile, sur lequel on peut observer la terre qui tourne doucement en entendant des bruits “célestes”, autant d’indices sur ce à quoi devraient ressembler le single et projet à venir. Entre 10 000 et 14 000 personnes visionnent le live en simultané depuis le début de sa diffusion, sans compter le déferlement incessant de commentaires… ultime preuve du succès de N.O.S et Ademo et de leur recette, dont le mystère reste bel et bien un ingrédient phare.

Sur le même live, on lit “Au DD”, single attendu a priori pour cette journée du 22 mars, ainsi que la formule suivante : “4x4=12”, nous laissant penser à un indice supplémentaire quant à la date de sortie de leur prochain album : éventuellement le 4 avril 2019 ? On espère en savoir et en entendre davantage très prochainement.

-Anaïs Koopman