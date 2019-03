Le projet ''The Blueprint'' de Jay-Z rentre à la librairie du Congrès !

Une belle consécration pour Jay-Z et ''The Blueprint''.

“The Blueprint” est le sixième album de Jay-Z et son succès est connu de tous, puisque c’est celui qui a marqué le grand tournant pris par le rappeur et homme d’affaires américain dans sa carrière musicale. S’il manquait une consécration au projet certifié double platine, ce n’est plus le cas : “The Blueprint”, sorti en 2001 il y a près de dix-huit ans va rentrer à la librairie du Congrès américain.



Un honneur, puisque cette “institution culturelle fédérale” est la plus ancienne des États-Unis et la “bibliothèque la plus grande du monde”, avec notamment la “collection (...) d’enregistrements audio légaux la plus grande au monde”..., peut-on lire sur le site de la bibliothèque. Une “ressource mondiale inégalée” dans laquelle il sera désormais possible de puiser l’album “The Blueprint” signé Jay-Z.

Chaque année, cette bibliothèque décide de conserver vingt-cinq “enregistrements significatifs du point de vue culturel, historique ou esthétique” et “datant d’au moins dix ans”. C’est dans ce cadre-là que “The Blueprint” a été ajouté au registre. Selon ceux qui ont sélectionné cette oeuvre, elle “illustre bien la palette de Jay-Z, des batailles mettant en scène ses adversaires lyriques tels que Nas et Prodigy de Mob Deep, aux hymnes triomphants de la vie à le haut, à l'examen sincère de son histoire personnelle.”

Une belle nouvelle pour le mari de Beyonce, avec qui il a récemment sorti l’album commun “EVERYTHING IS LOVE”, disponible depuis juin dernier, sous le nom de duo “The Carters”. Une preuve supplémentaire aussi de la place de plus en plus valorisée du hip-hop dans la culture en général.

-Anaïs Koopman