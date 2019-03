JoeyStarr aide les étudiants à réviser !

Pendant que NTM met fin à son aventure, JoeyStarr s’occupe de collégiens et lycéens.

Alors que nous venons d’annoncer la fin du mythique duo de NTM, JoeyStarr a déjà un projet de son côté, qui n’a pas que rapport avec la musique, mais l'intègre cependant : l’artiste souhaite apporter son aide à des étudiants au collège et au lycée à travers des enregistrements musicaux.



Une nouvelle réjouissante après la tristesse de leurs fans, informés de la fin de la carrière des membres de Suprême NTM, qui sera actée par les deux dernières dates de leur tournée les 22 et 23 novembre prochain à l’AccorHotels Arena. Ainsi, quelques mois après le rappeur marseillais Soprano, Didier Morville fait son retour sur les bancs de l’école en devenant le nouvel ambassadeur de StudyTracks.





Le concept est simple : le site et application mobile souhaite permettre une meilleure compréhension des cours aux élèves, à travers la musique. Dans une vidéo teasing postée sur le compte Instagram de StudyTracks, on observe JoeyStarr en studio et en plein freestyle sur l’histoire de l’Affaire Dreyfus notamment et qui se dit “fier d’avoir été approché” pour défendre cette cause.

Une façon de nous prouver qu'il ne se définit pas que par le rap jeu, mais aussi par d'autres casquettes telles que la production ou le jeu d'acteur, notamment.

Une belle manière aussi pour le rappeur de perpétuer son rôle dans la musique, de l'histoire de La Renaissance à la définition philosophique de la liberté, après trente ans au sein de groupe de NTM aux côtés de Kool Shen, dont il ne se “sépare” pas mais s’éloigne sans conflit, comme précisé par le duo.

-Anaïs Koopman