Ninho collabore avec Deezer pour l’avant-première de son album "Destin"!

Afin de combler l'attente des fans, Deezer lance un événement inédit pour l'avant-première de l'opus "Destin" de Ninho.

La plateforme Deezer va dévoiler en avant-première des titres du nouvel album de Ninho "Destin" à l'aide d'un concept très original. Le second opus du rappeur est très attendu par le public, d’ailleurs, son premier extrait "Goutte d’eau" a réalisé le meilleur démarrage de l’année !

La plateforme de téléchargement française a décidé de divulguer quatre titres du projet de Ninho à travers un dispositif d’écoute créatif et innovant déployé en plein cœur de Paris, sur le parvis de la gare de Saint-Lazare ce 20 mars.

Un concept novateur permettant aux fans de découvrir quelques titres de "Destin" deux jours avant sa sortie officielle.

Une installation inédite!

Réalisée par l’agence événementielle Ubi Bene et en partenariat avec Warner Music France et le label Rec 118, cette structure de 14 mètres de long sur 8 mètres de large verra le jour ce mercredi 20 mars.

Les codes et l’univers graphique de la pochette de l’album y sont reproduits avec exactitude, mais aussi, les six lettres D.E.S.T.I.N seront placées devant un décor donnant l’impression d’une route mais aussi un panorama du paysage californien.

Ainsi, le public pourra prendre place sur ces tapis et mettre un casque connecté sur la tête. En marchant sur le tapis, il lancera les 4 titres inédits ainsi que "Goutte d’eau" en lecture ordonnée et ininterrompue. Si la marche s’interrompt, la musique se coupe immédiatement, un arrêt de quelques secondes seulement suffit à relancer l’écoute depuis le début.

L’événement sera ouvert au public le mercredi 20 mars après-midi et le jeudi 21 mars toute la journée Cour de Rome à la gare St Lazare.

Le phénomène Ninho !

"DESTIN", le second album studio de Ninho, est l’un des projets les plus attendus dans l’univers du rap en 2019. Avec 750 000 albums vendus en seulement 3 ans de carrière et un record d’écoutes battu sur Deezer sur le titre "Goutte d’eau" en une semaine, le jeune rappeur de 22 ans a un destin plus qu’exceptionnel…

Peinda.B.