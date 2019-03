C’est la fin de NTM !

C’est officiel : le duo mythique de NTM ferme boutique.

Trente ans que le groupe, devenu mythique, règne sur le rap jeu français. Le duo, composé de Kool Shen et JoeyStarr, a balancé une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe à sa fanbase : la fin de l’histoire de Suprême NTM sera actée en novembre prochain, soit prochainement.

C’est plus exactement après sa tournée que le groupe dira au revoir à son public fidèle, qui intégrera des représentations du duo lors de festivals, tels que Solidays, Les Eurockéennes de Belfort et le Festival Beauregard. Les deux rappeurs iront même jusqu’en Amérique du Sud. Les deux dernières dates de ladite tournée se dérouleront le 22 et le 23 novembre à l’Accorhotels Arena à Paris, soirées qui risquent d’être fortes en émotions, puisqu’elles seront celles deux derniers concerts de NTM.

Formé en 1988 et dissout en 1998, le groupe s’est reformé en 2008 et en 2018, année durant laquelle Suprême NTM a sortie le projet “Anthologie Best Of 30 ans”, célébrant une riche carrière commune, qui se terminera bientôt, d’après leurs dires : “Plus de disque ni de concert ensemble (…) Ce seront nos tout derniers concerts. Là, il s’agit pour nous d’envoyer la dernière salve”.

En guise d’explication, les deux membres refusent d’utiliser le terme “séparation”, puisqu’ils entendent par ce terme un “conflit”, chose qui n’est pas d’actualité dans leur cas. Sans chercher à se justifier, ils pensent que continuer sans produire de nouvel album n’a pas d’intérêt. Ceux qui ont aussi collaboré avec Fianso sur le titre “Sur le drapeau”, en tracklist de la compilation “93 Empire”, vous invitent donc de participer à “la dernière salve” durant leur tournée à venir.

-Anaïs Koopman