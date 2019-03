PNL vous encourage à rester connectés cette semaine !

Du lourd arrive pour PNL, pas plus tard que cette semaine…

Alors que sa fanbase souffre de plus en plus de son absence et du suspense lié à son retour, le duo des frères originaire des Tarterêts (Corbeil-Essonnes) joue subtilement avec cette attente, à base d’extraits de titres inédits dévoilé au compte-goutte, de “ça arrive” balancés sans prétention via le compte Twitter de PNL et enfin d’une précision plus récente avec un “cette semaine” affirmé sur ce même réseau, pour le plus grand bonheur de leurs followers.

La confirmation d’un nouveau clip à venir, conventionné et intitulé “Au DD” a donc été faite par le CNC. Le groupe a donc pu bénéficier de la somme de 80 000 euros pour la réalisation de ces images tant attendues. Si nous n’avions pas de donnée concernant la date de sortie du clip en question, il semblerait d’après ce récent tweet que nous pourrons le visionner et écouter le nouveau single dès cette semaine !

Faisant suite à cette annonce express, le changement de leur photo de profil sur les réseaux, un visuel flou et coloré, qui pourrait aussi bien être celui du single ou bien de l’album à venir ! Un nouveau doute qui nous prouve une fois de plus l’attachement de N.O.S et Ademo au mystère... même si nous pouvons déjà nous réjouir d'avoir de plus en plus d'informations concrètes, bien que incomplètes !

En attendant un nouveau projet, nous pouvons déjà nous reposer sur le clip de “Au DD”, dont la sortie prochaine n’est plus une simple rumeur et qu’une question de jours, voir d’heures ! Restez à l'affût.

-Anaïs Koopman