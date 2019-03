North West et DMX font le buzz lors du "Sunday Service" de Kanye West !

Ce dimanche, DMX et North West ont brillé lors de la cérémonie dominicale de Kanye West à Los Angeles.

S’il y en a un qui ne cesse de se surpasser, c’est bien Kanye West ! Il nous le confirme encore une fois lors de son dernier "Sunday Service" avec un guest exceptionnel, bien évidemment, le rappeur DMX.

Kanye West l’innovateur !

Depuis plusieurs années, Ye est célèbre pour sa capaciter à se réinventer aussi bien au niveau de sa musique, qu’au niveau de son style vestimentaire. Un caractère avant-gardiste qu’il a toujours assumé et qui le propulse parmi les rappeurs les plus influents au monde.

Le "Sunday Service" est un évènement organisé par Yeezus chaque dimanche où une chorale de gospel l’accompagne sur ses meilleurs titres, une façon de combiner l’art à la messe du dimanche.

Un comeback réussi pour Ye !

Une chose est sûre, Kanye West a réussi à rebondir suite aux nombreuses polémiques le concernant ces derniers temps, notamment son soutien envers le président américain Donald Trump.

Il change la donne en créant cet évènement hebdomadaire dont le premier a eu lieu le 24 février dernier, et, depuis, chaque dimanche, le rappeur de Chicago augmente le level de cette cérémonie.

Un retour triomphal pour l’artiste de 41 ans, mais aussi, pour DMX !

On remarque que DMX est sur tous les fronts cette année.



Depuis sa sortie de prison, le Dark Man X ne chôme pas, effectivement, alors qu’il vient juste de commencer sa tournée hommage des 20 ans de son opus "It’s dark and Hell is Not", et que les rumeurs fusent autour d’un nouveau projet ainsi que d’un biopic, le voilà aux côtés de Kanye pour le prêche dominical.

Kim Kardashian était bien évidemment de la partie pour soutenir son époux, mais la personne qui a brillé au milieu de cette foule de personnalités publique est North West. La fille ainée du couple West/Kardashian n’a cessé de danser lors du show de son père. Une vidéo devenue virale qui éclipse d’ailleurs le talent des artistes présents.

Alors que les rumeurs se renforcent au sujet de la sortie prochaine du nouvel opus de Mr West, il ne cesse de nous régaler chaque dimanche lors du "Sunday Service" …

Peinda.B.