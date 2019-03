PNL et Ateyaba : leurs deux prochains clips conventionnés bientôt disponibles !

Deux gros clips arrivent pour PNL et Ateyaba, avec des subventions dévoilées par le CNC.

Ce n’est pas un hasard si le retour de PNL a été annoncé à maintes reprises, notamment à travers un dernier tweet déclarant tout simplement que “ça arrive”... si on ne sait pas encore si le duo parle d’un nouveau projet qui pourrait sortir prochainement, on a désormais la confirmation de l’arrivée d’un nouveau clip. Du côté d’Ateyaba, ex-Joke, un nouveau clip verra le jour rapidement également, une nouvelle attrayante, bien que son actualité ait été plus haute en image que du côté du groupe ces derniers temps, avec par exemple la sortie de la vidéo de “Metacultivation”. Deux informations faites à travers une annonce du CNC.



Le Centre National du Cinéma et de l’image animé a en effet affirmé que deux clips subventionnés sortiraient très bientôt du côté des deux frères Ademo et N.O.S et du rappeur originaire de Montpellier. En termes de chiffre, 80 000 euros ont été versés à PNL pour la réalisation d’un nouveau clip intitulé “Au DD”, une somme ayant provoqué les réactions de beaucoup de leurs fans, qui s’attendent à un retour explosif de leur part, après les succès des clips de “À l’Ammoniaque” et de “91’s”.

Côté Ateyaba, le centre affirme qu’il a reçu 17 000 euros pour le développement du clip d’un titre au nom d’”ALC”, qui sera sûrement intégré à son prochain album “Ultraviolet”, prévu pour le 30 mars prochain. Au niveau des clips déjà sorti, Lomepal a aussi reçu une aide d’un montant de 50 000 euros pour le clip poignant de “Trop beau”, extrait de “Jeannine”, certifié disque de platine. Restez connectés, du nouveau arrive !

-Anaïs Koopman