Justin Timberlake et de Timbaland de nouveau réunis en studio !

Soyez prêts, le duo Justin Timberlake et Timbaland va bientôt de nouveau faire du bruit...

La collaboration de Justin Timberlake et Timbaland aura toujours fait des étincelles, ce n’est pas nouveau. Le chanteur et le producteur à l’origine des bombes “Sexyback” ou encore “Cry Me a River”, parmi d’autres, semblent remettre le couvert, puisqu’ils se sont affichés en studio ensemble récemment. Une période particulièrement chargée pour le producteur notamment, qui s'était retrouvé en studio avec Missy Elliott en novembre dernier.

C’est à l’occasion de l’anniversaire de Timbaland que l’information a été révélée par Justin Timberlake, son acolyte. Ce dernier a souhaité un joyeux anniversaire au producteur, qui a soufflé ses quarante-sept bougies le 10 mars, en publiant une vidéo des deux artistes s’ambiancant ensemble en studio via son compte Instagram, légendée d’un “More claps that slap soooon come”, que l’on pourrait traduire par “plus de raisons d’applaudir arrivent”...



Une manière de nous annoncer la préparation et sortie imminente du sixième album de l’ancien membre du boys band NSYNC ? C’est ce qu’espèrent les très nombreux fans du duo explosif. Plus qu’une association musicale, qu’une simple amitié : une vraie “bromance”, d’après Timbaland notamment, qui s’est estimé “chanceux” d’avoir Justin Timberlake dans sa vie et pas qu’au niveau musical, également à travers une photo postée sur son compte Instagram, montrant les deux en plein FaceTime.

Alors que le suspense est à son comble, on attend plus d’informations pour connaître la nature de cette nouvelle réunion en studio !

-Anaïs Koopman