Le premier album de Zola s’appellera ''Cicatrices'' !

Zola annonce la sortie de son premier album, ''Cicatrices''.

Trois semaines après la sortie de son dernier clip “Zolabeille”, le rappeur français Zola confirme l’arrivée d’un premier album qui s’intitulera “Cicatrices”. Le projet en question sortira le 5 avril prochain et sa tracklist a été dévoilée par Zola lui-même, via son compte Instagram.



Sur celui-ci, le jeune rappeur d’Evry qui a récemment pris part à la bande originale de “Taxi 5”, a décidé de faire le tri parmi ses anciennes publications, allant jusqu’à toutes les supprimer, à l’exception d’un post présentant la liste des morceaux de “Cicatrices”. Il confirme ainsi seize tracks dont une bonus track, incluant des morceaux déjà bien connus de son public, tels que “Ouais ouais” et “Extasy”. Sur ce projet, les voix de Ninho, de Key Largo et de Noname se mélangeront au flow de Zola.

Une vidéo “teaser” dévoile également la cover de ce premier album, arrangement de portraits de l’artiste, signé “Zola” en rouge. Disponible dès le 12 mars en précommande, “Cicatrices” est déjà très attendu, d’après les réactions des fans de Zola sur ses réseaux. Il nous emmènera probablement vers les blessures de l’artiste ainsi que vers les marques que celles-ci auront laissées sur Zola, autant de “Cicatrices” !

-Anaïs Koopman