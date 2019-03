Nipsey Hussle confirme un prochain projet avec Meek Mill !

Les deux rappeurs Nipsey Hussle et Meek Mill planchent sur un album commun.

C’est officiel ! Nipsey Hussle et l’auteur de “Going Bad” nous préparent un album en commun, pour deux fois plus de sons lourds dans nos oreilles. Une information confirmée par le californien Nipsey Hussle, lors de son passage dans les studios de la radio Real 92.3 à Los Angeles.

Ce projet avait déjà été mentionné en décembre dernier par Nipsey Hussle et il semblerait qu’il soit en train de se concrétiser. En effet, “quelques enregistrements” sont déjà prêts à “exploser” durant l’été prochain, tandis que d’autres morceaux sont toujours en cours de production, “sans aucune difficulté”, toujours d’après le rappeur de L.A.

Ce projet commun sortirait quelques mois après le dernier album à succès “Championships” de Meek Mill, datant de novembre dernier et le dernier projet “Victory Lap” de Nipsey Hussle, sorti le 16 février 2018, soit il y a plus d’un an. Ce dernier album de quatorze titres avait reçu la nomination pour le “Meilleur album de rap de l’année” pour les Grammy Awards, titre que Cardi B a finalement remporté pour son projet “Invasion Of Privacy”, mais néanmoins une première nomination pour Nipsey Hussle !

Du nouveau qui va sûrement faire plaisir aux nombreux fans des deux artistes, après une année 2018 réussie des deux côtés ! On attend davantage d'informations concernant la date précise de sortie de l'album, son titre ou encore sa cover...

-Anaïs Koopman