Affaire R.Kelly : il est coupable d’après son ancien avocat !

Plus soutenu par son ex-avocat, le chanteur R.Kelly est décidément dans de beaux draps…

Quelques jours après la diffusion de sa première interview depuis le début du scandale qui a suivi la sortie du documentaire “Surviving R.Kelly”, durant laquelle l'inculpé pour dix chefs d’agression sexuelle a fondu en larmes, le chanteur fait encore parler de lui. Cette fois-ci, c’est son ancien avocat qui a témoigné, non pas pour mais contre lui, affirmant sa culpabilité dans les faits dont il a été accusé il y a déjà plusieurs années.



Ed Genson était le défendeur légal de R.Kelly en 2008, année à laquelle l’artiste avait déjà dû faire face à la justice pour quatorze chefs d’accusation. Si l’artiste avait été acquitté, il l’aurait été à tort, d’après les dires de son ex-avocat auprès du média Chicago Sun-Times. Ce dernier a finalement décidé de remettre les pendules à l’heure, alors qu’il se trouve à l’article de la mort…



Donnée étonnante, puisqu’à l’époque, l’affaire n’avait pas fait autant de bruit et sa carrière pas bougé après ces faits. Il faut dire que son avocat Ed Genson avait réussi à retarder le procès de plusieurs années et choisi la solution d’”injections tuant sa libido” et notamment son attirance pour les mineurs, “raison pour laquelle il n’avait plus été arrêté par la suite”, d’après lui. Pourtant, il déclare aujourd’hui que R.Kelly était à ce moment-là “totalement coupable”.



On attend le prochain procès, le 20 mars prochain, pour en savoir plus sur les fait plus récents reprochés à R.Kelly, qui risque jusqu’à soixante-dix ans d’emprisonnement...

-Anaïs Koopman