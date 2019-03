Booba-Kaaris : pas d’accord en vue pour le combat !

Plus le temps passe, moins Booba et Kaaris s’entendent sur les termes du contrat du combat.

Nouveau remous dans le clash Booba-Kaaris ! Alors que beaucoup nourrissaient l’espoir d’un contrat enfin signé vis-à-vis du combat des deux rappeurs rivaux, celui-ci a effectivement été signé par Booba lors de son passage sur le plateau de l’émission Touche Pas à Mon Poste pour un combat en Suisse et non en Tunisie, élément sur lequel son adversaire n’est pas en phase… ainsi, les deux continuent de se provoquer par réseaux interposés.

Suite à l’épisode TPMP, qui a été explosif, notamment suite à la tentative du kick-boxeur Patrice Quarteron de régler ses comptes avec Booba ce soir-là, les deux opposants n’ont pas arrêté de déverser leur venin l’un envers l’autre sur Instagram principalement. À commencer par Kaaris, qui, mécontent de découvrir la proposition de la Suisse comme terrain de combat par Booba, s’est amusé de ce dernier qui n’aurait pas su se défendre sans l’intervention des forces de l’ordre selon lui.

Du côté du Duc, il ne s’est pas gêné non plus en le traitant de "petite tchoin" et en énumérant tous les cadeaux qu’il allait pouvoir s’offrir en sortant du combat contre Kaaris à travers une vidéo aux images allant de bijoux scintillants aux voitures de luxe. K2A a quant à lui continué de mentionner la fameuse soirée TPMP, en insistant sans relâche sur la Tunisie comme lieu de confrontation… Des complications qui commencent à durer et qui nous font nous questionner : est-ce que le statu quo ne les arrange finalement pas ? Ont-il réellement envie que ce combat arrive ?

-Anaïs Koopman