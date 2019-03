Un documentaire dédié à Lil Peep sera bientôt disponible...

Décédé à 21 ans, Lil Peep renaîtra bientôt à travers un documentaire sur sa vie.

Alors que des titres posthumes du rappeur et chanteur sont sortis, dont un featuring avec le défunt XXXTentacion avec “Falling Down”, un documentaire intitulé “Everybody’s Everything” verra prochainement le jour, en hommage à l’artiste originaire de Pennsylvanie et décédé en novembre 2017 à l’âge de 21 ans à la suite d’une overdose.

Le projet sera diffusé pour la première fois au South by Southwest 2019, un festival de musique, de cinéma et de médias interactifs qui se déroulera entre le 10 et le 14 mars prochain à Austin au Texas. Il sera signé Sebastian Jones et Ramez Silyan, épaulés par la mère de Lil Peep, Liza Womack, qui a communiqué sur le projet via son compte Instagram.

Le biopic retrace le parcours de l’artiste appelé Gustav Elijah Âhr et devenu “Lil Peep”, ainsi que son ascension dans le monde de la musique en seulement quatre années. Un projet décrit comme « un portrait intime, humaniste qui cherche à comprendre un artiste ayant tenté de représenter toutes sortes de choses devant toutes sortes de gens ». Il sera rythmé par une bande originale signée Patrick Stump, leader du groupe Fall Out Boy.

On attend d’avoir accès à ce documentaire avec impatience, alors qu’un album posthume de l’artiste devrait aussi être partagé par le rappeur et chanteur iLoveMakonnen, anciennement proche de Lil Peep et avec qui il avait déjà commencé à travailler sur ce projet commun avant qu’il ne décède. Du nouveau bientôt !

-Anaïs Koopman