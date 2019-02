Cette année, la programmation rap du festival Marsatac sera ultra-chaude !

Découvrez la line-up de Marsatac 2019 avec Orelsan, Alpha Wann, Caballero & Jeanjass…

Cette année encore, le festival marseillais Marsatac mettra le rap jeu francophone à l’honneur entre le 14 et le 16 juin prochain sur le sol du Parc Chanot. Au rendez-vous, du soleil, des palmiers et des rappeurs parmi les figurant sur la programmation enfin dévoilée.



Tout comme d’autres festivals estivaux tels que We Love Green à Paris ou encore Les Ardentes à Liège, Marsatac compte bien se mettre à la page niveau culture urbaine, en invitant Orelsan, Alpha Wann, Caballero & Jeanjass, Columbine, Josman et S.Pri noir à déposer leur flow sur sa scène. De plus, la chanteuse de RnB IAMDDB fera le déplacement depuis l’Angleterre pour déposer sa voix suave dans les oreilles des festivaliers cette année.





Pas de doute, la version 2019 de Marsatac vaudra le détour, aussi bien pour son environnement solaire que pour cette line-up alléchante pour les fans de rap, dont la présence en festival s'accroît davantage chaque année pour s’y installer sérieusement.

-Anaïs Koopman