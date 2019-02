J.Cole prévoit de sortir ''Revenge of the Dreamers III'' en avril prochain !

La compilation ''Revenge of the Dreamers III'' de J.Cole devrait sortir bientôt.

Sûrement boosté par le succès de son dernier single “Middle Child”, titre téléchargé plus de 100 millions de fois et clippé trois jours après sa sortie, J.Cole a confirmé que la compilation “Revenge of the Dreamers III” dont ce morceau pourrait être extrait devrait sortir très prochainement.

La troisième compilation du label discographique “Dreamville Records” fondé par J.Cole devrait donc voir le jour avec l’arrivée du printemps, puisque d’après l’artiste, la préparation du projet est en train de se clôturer, en vue d’une sortie en avril 2019.

Pas de date exacte pour la sortie, mais la confirmation de la présence de plus de 106 artistes conviés pour une session à Atlanta entre le 6 et le 16 janvier dernier, incluant le rappeur J.I.D, qui a invité J.Cole à rapper dans son morceau “Off Deez”. Du côté prod, du lourd est à attendre avec notamment T-Minus ou encore Swizz Beatz.

Vivement avril prochain pour de nouvelles pépites !

-Anaïs Koopman