Booba-Kaaris : K2A ne fera plus appel, il préfère se concentrer sur le combat !

Alors qu’il avait prévu de faire appel, Kaaris choisit d’accepter sa condamnation et de se concentrer sur le combat.

On l'oublierait presque, perdus dans le tumulte du combat MMA qui devrait permettre aux rivaux Booba et Kaaris de s’affronter légalement, aux yeux de tous : les deux rappeurs ont tous deux été condamnés à dix-huit mois de prison avec sursis et à 50 000 euros d’amende suite à l’épisode Orly…

Alors que Kaaris avait l’intention de faire appel suite à cette sentence, il aurait finalement décidé selon les dires de ses proches de l’accepter afin de se consacrer entièrement au fameux combat, dont le contrat n’est toujours pas établi, les deux adversaires cherchant toujours un terrain d’entente.

Vendredi dernier, B2O aurait soumis un nouvel exemplaire dudit contrat à Kaaris, changeant le lieu que ce dernier avait proposé en offrant la solution d’une confrontation en juin prochain sur le sol tunisien. Finalement, le duc a insisté pour se battre dans un pays limitrophe à la France, soumettant la Suisse comme terrain de combat et s’appuyant sur l’organisme de MMA européen du SHC.

Une confirmation de plus que cet évènement compte décidément très sérieusement pour les deux artistes. On attend la suite !

-Anaïs Koopman