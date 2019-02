Découvrez la scène du rap québécois !

Aujourd'hui, Montréal est devenue une terre promise pour de nombreuses raisons. Musicalement et artistiquement, les Canadiens effectuent une montée en puissance initiée par une poignée de jeunes talents.

Les rappeurs canadiens font de plus en plus parler d'eux et s'apprêtent aujourd'hui à traverser les frontières pour tenter de s'imposer en Europe.

Longtemps laissé à l'écart, le rap québécois fait aujourd'hui partie intégrante de la scène francophone et y apporte une touche de fraîcheur. Aujourd'hui il n'y a plus aucun doute : le rap canadien joue dans la cour des grands et ne cesse d'évoluer dans le bon sens.

Generations vous a préparé une sélection de clips fraîchement sortis, à découvrir de toute urgence.

FOUKI - BUDABEST Fouki est un jeune rappeur originaire de Montréal, signé chez 7ème Ciel (Alaclair Ensemble, Koriass), label urbain numéro 1 au Québec.

Après avoir sorti son premier album "ZAY" en avril 2018, l’étoile montante du Québec revient avec un nouveau single aux sonorités faisant le mix entre ces influences européennes et américaines.







OBIA LE CHEF - PAS NE Obia Le Chef est un artiste parolier haïtien originaire de Montréal qui se démarque par la qualité de ses textes, mais surtout par celle de ses mixtapes considérées comme cultes par de nombreux spécialistes rap du Québec.







RYMZ - PAS LA