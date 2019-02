Le rappeur Kemmler signe officiellement chez Def Jam France !

Une nouvelle étape pour Kemmler, aux côtés de Def Jam France.

Quelques semaines après avoir prêté sa voix à Shy’m aux côtés de Youssoupha dans “Absolem”, le rappeur marseillais Kemmler continue son ascension dans le rap jeu en signant auprès du label Def Jam Recordings France. Il partage un teaser de sa signature pour l’occasion, quelques mois après la sortie de son dernier album “Rose”, en juin dernier.

Le label en question accueille de nombreux artistes influents de la scène du rap français, tels que Kaaris, Lacrim, YL ou encore Koba LaD. Désormais, Kemmler comptera parmi les membres cette cour bien établie.



Dans le teaser imageant cet évènement, Kemmler souligne l’importance pour lui de rester autonome et fidèle à lui-même, hors des “codes”. Il affirme avoir “la même équipe depuis 15 ans” et que ni cela ni sa musique ne bougera, malgré ce changement important dans sa carrière et vie d’artiste.





Toutes nos félicitations à Kemmler pour cette nouvelle étape !