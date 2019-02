Sniper se sépare… La tournée du groupe est annulée !

Une page se tourne pour le groupe Sniper que vous ne verrez pas en tournée.

Un des membres du mythique crew de rap français l’a confirmé dans un communiqué officiel : selon les mots de Tunisiano, le trio de Sniper vole en éclats et ce changement s’opère dès maintenant… ayant pour conséquence l’annulation du reste de la tournée du groupe.



Une nouvelle qui survient alors que le groupe avait repris sa place sur scène et en studios après sept ans de pause. Un retour qui avait été acté de la sortie de l’album “Personnalité Suspecte” le 19 octobre dernier. Une déception donc, pour leurs fans, qui les croyaient repartis de plus belle pour régner sur le rap jeu français.

La fin de l’aventure des auteurs de “Gravé dans la roche” s’explique par l’envie de Blacko de se dissocier du trio, comme l’a annoncé “à contre-coeur” Tunisiano sur son compte Instagram. Une séparation qui va en attrister plus d’un.

-Anaïs Koopman