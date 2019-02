J.Cole cartonne avec "Middle Child"!

Le single "Middle Child" de J.Cole atteint le sommet des charts.

C’est la consécration pour J.Cole, le rappeur cumule plus de 100 millions de téléchargements sur Spotify avec "Middle Child". Une aubaine pour l’artiste car c’est le premier extrait de son futur album, disponible très prochainement. Ce titre promotionnel sorti le 23 janvier dernier impose encore plus J.Cole dans le game, ce qui est l'objectif avoué de celui qui a livré un live de feu durant le All Star Game NBA de Charlotte : il veut prendre une place encore plus importante dans le milieu. Après "K.O.D", le rappeur né en Allemagne se fait omniprésent sur les ondes ce qui n'augure que du quant au succès futur de son prochain projet !

Jermaine Lamarr Cole, de son vrai nom possède plusieurs cordes à son arc, il est rappeur mais aussi producteur. Celui qui n’hésite pas à dénoncer les disfonctionnements du business de l’industrie musicale ainsi que l’esprit grégaire des gens, récolte donc le fruit de son dur labeur. Une personnalité unique et un travail acharné, là est le cocktail explosif menant J.Cole à ce grand succès. Il bat aussi en brèche l'argument qui veut que les lyricistes font de moins bons chifres que les autres rappeurs. Le titre, produit par T-Minus, a atteint les 100 millions de vue sur Spotify et cumule aussi plus de 40 millions de vues sur Youtube. Si "Middle Child" triomphe sur toutes les plateformes : Spotify, Apple Music, ou encore, Tidal, le comptage ne prend en compte que Spotify ! On imagine que si les autres étaient elles aussi comptablisées, le titre battrait certainement d'autres records !

Autant que l'album de J.Cole à venir s'annonce plus que prometteur et augure d'une grande année 2019 pour le patron du label Dreamville.